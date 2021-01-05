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Show TV'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Show TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 5 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 07:05
Show TV'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’5 Ocak 2021 Salı Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü Kendine İyi Bak, Show Ana Haber ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar yer alıyor. Show TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı içerisinde 20.00’de Güldür Güldür Show öne çıkıyor.

Show TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.01.2021 07:05
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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