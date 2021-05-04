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Show TV'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Show TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 04.05.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:01
Show TV'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı; 

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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