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Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Show TV'de Salı tarihinde ne var? Show TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Haziran günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Show TV'de Salı tarihinde ne var? konusunda yeni bilgileri edinin.

29 Haziran 2021 Salı 00:01
Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 29 Haziran 2021 Salı Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 29 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Cam Tavanlar

01:45 Arabesk

03:30 Kahraman Babam

05:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 29 Haziran 2021 Salı Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 29 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Düğün Salonu ardından ise Romantik Komedi 2 filmi yayınlanıyor. 29 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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