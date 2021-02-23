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Show TV'de 23 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Show TV'de Salı tarihinde ne var? Show TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 23 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:03
Show TV'de 23 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 21.02 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 21 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Zaman Makinesi 1973

16:45 Çocuktan Al Haberi / Yeni bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza / Yeni bölüm

00:15 Ramo / Tkr

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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