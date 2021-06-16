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Show TV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Show TV'de Çarşamba tarihinde ne var? Show TV Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 16.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:01
Show TV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 ANMA GÜNÜ

02:30 ANMA GÜNÜ

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi skeç program Güldür Güldür Show ardından ise Arınma Günü filmi yayınlanıyor. Show TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:01
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Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
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