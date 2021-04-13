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Show TV'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Show TV'de Salı tarihinde ne var? Show TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 13 Nisan günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Show TV'de Salı tarihinde ne var? konusunda yeni bilgileri edinin.

13 Nisan 2021 Salı 12:08
Show TV'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı; 

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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