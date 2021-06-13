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Show TV'de 13 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?

Birçok kişinin merak ettiği Show TV'de Pazar tarihinde ne var? Pazar yayın akışında neler yer alıyor? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Show TV'de Pazar tarihinde ne var? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 23:57
Show TV'de 13 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 13 Haziran 2021 Pazar Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Show TV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:15 Yeni Gelin
  • 10:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
  • 16:00 Kahraman Babam
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Cam Tavanlar
  • 22:45 Kahraman Babam​

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Pazar Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 13 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Tosun Paşa ardından ise Bizim Aile filmi yayınlanıyor. 13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 13.06.2021 23:57
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