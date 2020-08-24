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Show TV yeni dizisi Şeref Sözü nerede çekiliyor? Şeref Sözü çekim mekanları belli oldu

Tolgahan Sayışman ile Sude Zülal Güler'i başrolde bir araya getiren Show TV yeni dizisi Şeref Sözü nerede çekildiği ortaya çıktı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından Şeref Sözü'nün çekim mekanları belli oldu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 03:25
Show TV yeni dizisi Şeref Sözü nerede çekiliyor? Şeref Sözü çekim mekanları belli oldu
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Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak Şeref Sözü dizisinin çekimlerinin nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı. Tolgahan Sayışman ile Sude Zülal Güler’in başrolünü üstlendiği Şeref Sözü dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor?

2020 / 2021 sezonunda televizyon ekranlarına gelecek Şeref Sözü dizisi yardımcı rollerinde Öykü Çelik, Hülya Şen ve Hülya Darcan Korel gibi isimler bulunuyor. Çekimleri İzmir’de başlayacak Şeref Sözü dizisinin çekimleri Mardin’de yapılacak.


Dizi çekimleri İzmir Alaçatı, Çeşme ve Foça gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapan yerlerde yapılacak. İzmir’de kurulacak setle birlikte ünlü isimler çekimlere başlayacaklar.

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Ece Tezcan kaleme alıyor. Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak Şeref Sözü dizisi Konak meydanında çekilecek.

Çekimler İzmir ve Mardin’de yapılacak

Dizi çekimlerinin doğal güzellikleriyle öne çıkan İzmir ve Mardin’de yapılacağı belirtiliyor. Buna göre senaryoya bağlı olarak set Mardin’de başlayıp İzmir’e kadar uzanabileceği üzerinde duruluyor.  



Son Güncelleme: 24.08.2020 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Şeref SözüShow TvTolgahan Sayışman
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