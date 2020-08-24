Show TV yeni dizisi Şeref Sözü nerede çekiliyor? Şeref Sözü çekim mekanları belli oldu

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak Şeref Sözü dizisinin çekimlerinin nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı. Tolgahan Sayışman ile Sude Zülal Güler’in başrolünü üstlendiği Şeref Sözü dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor?
2020 / 2021 sezonunda televizyon ekranlarına gelecek Şeref Sözü dizisi yardımcı rollerinde Öykü Çelik, Hülya Şen ve Hülya Darcan Korel gibi isimler bulunuyor. Çekimleri İzmir’de başlayacak Şeref Sözü dizisinin çekimleri Mardin’de yapılacak.
Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Ece Tezcan kaleme alıyor. Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak Şeref Sözü dizisi Konak meydanında çekilecek.
Çekimler İzmir ve Mardin’de yapılacak
Dizi çekimlerinin doğal güzellikleriyle öne çıkan İzmir ve Mardin’de yapılacağı belirtiliyor. Buna göre senaryoya bağlı olarak set Mardin’de başlayıp İzmir’e kadar uzanabileceği üzerinde duruluyor.