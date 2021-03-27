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Show TV yeni dizisi Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı çekim mekanları belli oldu

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Show TV yeni dizisi Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı çekim mekanları belli oldu haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27.03.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 20:00
Show TV yeni dizisi Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı çekim mekanları belli oldu
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 27.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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