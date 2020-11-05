İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu

Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 5 Kasım 2020 Perşembe günü de gündemde! Siz de Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu haberi için 5 Kasım 2020 Perşembe tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:21
Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu
Takip Et:

Yeni sezonun en önemli dizilerinden Alev Alev'in çekimleri, tanıtım fragmanı ile ilgi odağı oldu. Dizide en çok karşımıza çıkacak olan Cemre, Çiçek, Rüya gibi oyuncuların bir arada olduğu kumsal nerede merak edenler için yazalım. Alev Alev Dizisi ilk bölümünü İstanbul ilimizin Şile sahillerinde çekti. Fragman bu resimlerden alınmıştır. Yeni bölümler çıktıkça Alev Alev'in nerede çekildiği sorusuna hem yazılı hem de görsel olarak cevap vermeye devam edeceğiz.

Alev Alev dizisinin çekildiği mekanlar neresi

"Alev Alev Dizisi" İstanbul şehrinde Ağlayankaya'da çekildi. Ağlayankaya plajı, adını bölgedeki bir kayadan alan Şile'nin en ünlü ve güzel plajıdır. Elbette alev dizisinin çekimleri bu mekanla sınırlı değil, dizi de daha çok yer kullanacak. Alev Alev nerede çekiliyor, Alev Alev dizisi nerede, sahne nerede gibi garip sorulara cevap verelim.

Alev Alev Dizisinin Seti Nerede, Nasıl Gidilir?

Alev Alev serisi dizisi iki bölgeye kurulacak. İlk bölüm çekimleri Şile sahilinde , diğeri ise Beykoz ilçesindeki eski ayakkabı fabrikasında kuruldu. Beykoz semtindeki bu mekan artık çekim yeri olarak kullanılıyor. Alev Alev'in çekimlerinin çoğu yaylada hazırlanan bloklarda gerçekleştirilecek. Ancak İstanbul'daki mekanlarımızın birçoğu dizinin çekimlerinde olacak. Koronavirüs nedeniyle Alev Alev oyuncularıyla buluşmak ve fotoğraf çekmek şu anda yasak.

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü


Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

Tomris: Zuhal Olcay



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak

Popüler Haberler

Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu
Mucize Doktor Kıvılcım neden öldü, dizide neden yok? Özge Özder diziye veda etti
Alev Alev dizisi Rüya’yı kim canlandırıyor? Dilan Çiçek Deniz'in biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
E-Fatura nedir? e-Faturanın sisteminin avantajları ve dezavantajları
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Furkan Palalı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Filiz Yazıcı nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisinin Beyin Cerrahı Haluk'u Cengiz Tangör'un hayat hikayesi!
Kefaret Nil (Ege Kökenli) kimdir?
Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? Benim Tatlı Yalanım son bölüm ne zaman?
Güvercin dizisi Celil kimdir? Gerçek adı nedir? Devrim Saltoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2020 Tarım ve Hayvancılık için devlet tarafından yapılan hibe ve destekler
Survivor 2020 birleşme sonrasında yeni takımlar nasıl oldu? Hangi yarışmacı kim hangi takımda yer alacak?
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv Diriliş Osman yayın tarihi belli oldu mu?
Hepsiburada efsane 5 kasım İndirimleri ile 70 indirim yapılacak?
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Gönül Dağı dizisi final mi yapacak?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 5 Kasım 2020 Perşembe
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.