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Show TV yeni dizisi Akrep dizi oyuncuları ve dizi konusu

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Show TV yeni dizisi Akrep dizi oyuncuları ve dizi konusu konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 11 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Show TV yeni dizisi Akrep dizi oyuncuları ve dizi konusu ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:45
Show TV yeni dizisi Akrep dizi oyuncuları ve dizi konusu
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Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akrep dizisi izleyiciler tarafından izlgiyle bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin, Taha Baran Özbek ve Esila Umut gibi isimlerin yer aldığı dizi yakın zamanda çekimlere başlayacak.

Akrep Dizisi Oyuncu Kadrosu

  • Demet Akbağ – Perihan
  • Yusuf Çim – Aras
  • Bekir Aksoy – Fikret
  • Evrim Alasya – Ferda
  • Müge Su Şahin – Merve
  • Esila Umut – İpek
  • Taha Baran Özbek
  • Pelin Uluksar

Demet Akbağ

1959’de Denizli’de doğan Akbağ, İstanbul’da tiyatro eğitimi almıştır. Vizontele ve Eyvah Eyvah yapımları ile sevilen Demet Akbağ çok fazla yapımda rol almıştır.

Bekir Aksoy

1969’da Ankara’da doğan Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi’Nde oyunculuk okumuştur. Doktorlar, Yahşi Cazibe, Türk Malı gibi dizilerde rol almıştır.

Yusuf Çim

1991 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Çim, Ezra, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, Servet gibi dizilerde rol almıştır.

Evrim Alasya

1979 yılında İzmir’de doğan Evrim Alasya, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tiyatro okumuştur. Güneşin Kızları, Koca Koca Yalanlar, Gönülçelen, Vicdan ve Benim Adım Gültepe dizilerinde oynamıştır.

Esila Umut

2001 yılında Antalya’da dünyaya gelen Esila Umut, Ufak tefek Cinayetler ve Sevdam Alabora dizilerinde rol almıştır.

Müge Su Şahin

2001 yılında Ankara’da doğan Şahin, ilk olarak bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. Muzi karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Akrep dizisinde Merve karakterine hayat verecektir.

Taha Baran Özbek

1988’de İstanbul’da doğan Özbek, ilk olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde oynamıştır. Ayrıca Bizim Hikaye ve Dip yapımlarında da rol almıştır.

Pelin Uluksar

1994’te İstanbul’da doğan Pelin Uluksar Yeditepe Tiyatro mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Uluksar No 309 ve Vuslat dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
OyuncukadrosuAkrep
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