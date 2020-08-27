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Show TV Yeni Başlayacak ve Devam Edecek Diziler 2020 - 2021 Sezonu

Show TV yeni başlayacak ve devam edecek diziler 2020- 2021 sezonu izleyici tarafından merak ediliyor. Yeni sezonun yaklaşması ile birlikte Show Tv ekranlarında hangi dizilerin devam edeceği ve yeni dizilerin hangileri olduğu araştırılıyor. Başlayacak olan yeni diziler, konuları ve oyuncuları belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:11
Show TV Yeni Başlayacak ve Devam Edecek Diziler 2020 - 2021 Sezonu
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Show TV 2020- 2021 Sezonu Devam Edecek Olan Diziler ve Yeni Dizileri

Show Tv dizileri beğeni ile izlenmektedir. Bu yıl da yeni sezona bomba gibi başlaması beklenen Show Tv’nin yeni dizilerinin neler olacağı merak ediliyor. Ayrıca heyecanla beklenen eski dizileri de yeni sezona tam hızıyla devam edecek. Çukur, Ramo ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni sezonda yerini almaay devam ederken, Arıza, Alevlerin Ardından ve Şeref Sözü dizileri de Show TV ekranlarının yeni dizileri olacak.

Alevlerin Ardından Dizisi

Show Tv ekranlarında yer alacak olan Alevlerin Ardından dizisinde Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü yer alacak. Dizi oyuncularının tamamı henüz açıklanmadı ancak dizinin Cuma akşamları ekranlarda yer alacağı bilinmektedir. Ay Yapıma ait olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız olmuştur.

Çukur Dizisi

Show Tv ekranlarının en çok izlenen dizisi Çukur 4.sezonu ile ekranlara gelecek. Eylül ayında başlayacağı bilinen dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili ve Perihan Savaş yer alıyor.

Ramo Dizisi


İlk sezonunu başarılı bir şekilde tamamlayan Ramo dizisi ikinci sezonu ile Eylül ayında Show TV ekranlarında olacak. Başrollerde Esra Bilgiç, Murat Yıldırım ve Yiğit Özşener yer almaktadır. Dizinin ilk sezonu Adana’da çekildi ve ikinci sezonu İstanbul’da çekilmeye başlayacak. Yeni sezonda farklı isimlerde dizide yer alacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi

İkinci sezonu ile ekranlara gelecek olan dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Gizem Güneş, Aslıhan Kapanşahin, Merve Şen, Toygan Avanoğlu ve Gizem Güneş yer alıyor. Büyük bir kitleye ulaşmayı başaran dizi yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı. Haziran ayında sezon finali veren dizinin Eylül ayında yeni sezona başlaması bekleniyor.

Arıza Dizisi

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza, Eylül ayında sezona başlayacak. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz almaktadır ve diziyi kaleme alan isim Ozan Aksungur olmuştur. Dizinin başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan yer almaktadır. Dizide yer alan diğer isimler Ahmet Mümtaz Taylan, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner ve Olgun Toker’dir.

Şeref Sözü Dizisi



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:11
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