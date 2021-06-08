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Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 8 Haziran 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları

Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Show TV dizi, film ve programları konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Show TV dizi, film ve programları ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 08.06.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 12:02
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 8 Haziran 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 8 Haziran 2021 Salı Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Düğün Salonu

22:15 Romantik Komedi 2

00:15 Düğün Salonu

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 8 Haziran 2021 Salı Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 8 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Düğün Salonu ardından ise Romantik Komedi 2 filmi yayınlanıyor. 8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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