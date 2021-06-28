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Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Pazartesi Show TV dizi, film ve programları

Gündemde halen yer almaya devam eden Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Pazartesi Show TV dizi, film ve programları haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 28 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 10:02
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Pazartesi Show TV dizi, film ve programları
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Cam Tavanlar

01:45 Arabesk

03:30 Kahraman Babam

05:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24

Show TV nasıl izlenir?

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 28.06.2021 10:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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