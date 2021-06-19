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Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları

Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Cumartesi Show TV dizi, film ve programları ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Cumartesi Show TV dizi, film ve programları konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:15 YENİ GELİN

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SULTAN

16:15 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 NİNJA KAPLUMBAĞALAR

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Cumartesi Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show ile ardından yabancı yapım Ninja Kaplumbağalar filmi yayınlanıyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:01
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