Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Show TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı
06:15 YENİ GELİN
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 SULTAN
16:15 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30 NİNJA KAPLUMBAĞALAR
Show TV nasıl izlenir?
Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.
Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Show TV frekans bilgileri
Alış Frekansı: 12219,0 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Symbol Rate: 6.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
Transporder: 14
Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 22
D-Smart: 23
Turksat Kablo TV: 8
Teledünya: 24