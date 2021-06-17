İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV dizi, film ve programları

Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe Show TV dizi, film ve programları haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 17.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:06
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV dizi, film ve programları
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:00 ALEV ALEV

10:15 KAHRAMAN BABAM

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ŞARK BÜLBÜLÜ

22:00 KAHRAMAN BABAM

00:45 CAM TAVANLAR

03:00 ŞARK BÜLBÜLÜ

04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen dizi Alev Alev yayınlanıyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 17.06.2021 15:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orhan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?
Orhan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?
Züleyha Karyağdı kimdir? Biyografisi nedir?
Züleyha Karyağdı kimdir? Biyografisi nedir?
Zerrin Egeliler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zerrin Egeliler hakkında bilgiler
Zerrin Egeliler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zerrin Egeliler hakkında bilgiler
Selim Akay kimdir? Selim Akay kaç yaşında, nereli ?
Selim Akay kimdir? Selim Akay kaç yaşında, nereli ?
Ayfer Dündar kimdir? Ayfer Dündar kaç yaşında, nereli?
Ayfer Dündar kimdir? Ayfer Dündar kaç yaşında, nereli?
Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı görev aldığı dizi ve programlar
Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı görev aldığı dizi ve programlar

Popüler Haberler

17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışında ne var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV dizi, film ve programları
17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV dizi, film ve programları
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
Kripto para nedir, nasıl oluşturulur?
17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?
Ortaokul ve liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu?
Arnavutluk asgari ücret ne kadar? 2021 Arnavutluk yaşam şartları nasıl?
Masumlar Apartmanı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Masumlar Apartmanı devam eder mi?
Show TV'de 13 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan Kimdir?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Şeyda Aydın kimdir? Şeyda Aydın kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.