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Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Show TV dizi, film ve programları haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 01.06.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

01 Haziran 2021 Salı 06:01
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 9 Mayıs Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 9 Mayıs Pazar yayın akışı; 

06:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Jack ve Fasulye Sırığı

16:15 Yalancı Yarim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Görevimiz Tatil

00:30 Cici Babam

02:30 Görevimiz Tatil

04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 01.06.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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