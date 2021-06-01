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Show TV Üçkuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var?

Ay Yapım yeni bir diziye hazırlanıyor. Sevilen dizi Çukur'un finaline sayılı günler kaldı. Çukur yerine gelecek yeni dizinin adı Üç Kuruş olacak. Show TV Üç Kuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 08:48
Show TV Üçkuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un final yapacağı haberinden sonra yerine getirilmesi planlanan Üç Kuruş adlı dizinin hazırlıklarına başlandı. Dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncu yer alacak. Başrollerden birisi için Taner Ölmez ile görüşülüyor.

Başrolde 3 erkek olacak

Ay Yapım tarafından Çukur dizisinin yerine Üç Kuruş adlı dizi hazırlandığı edinilen bilgiler arasında. Dizinin başrolü için Medcezir ve Mucize Doktor dizilerinin sevilen oyuncusu Taner Ölmez ile görüşülüyor.

Hayranları heyecanlandı

Dizinin senaryosu ve kadroda yer alacak isimler için hazırlıklar devam ediyor. Başrol için adı anılan Taner Ölmez ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Genç oyuncunun hayranları şimdiden yeni dizi için heyecanlanmaya başladı. Ölmez en son Mucize Doktor dizisinde rol almıştır. Dizideki Ali Vefa rolüyle çok sevilmiştir.


Son Güncelleme: 01.06.2021 08:48
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Show Tv üç Kuruş Dizisinin KonusuHangi Oyuncular Var
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