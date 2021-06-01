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Show Tv Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

Show Tv'de yeni bir dizi başlıyor. Sevilerek takip edilen Çukur dizisinin ekranlara veda etmesi ile yeni dizi haberi geldi. Sevilen oyuncu Taner Ölmez'in başrol oynayacağı gündemde. Sizler için Üç Kuruş dizisini ve oyuncularını araştırdık. İşte detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 21:21
Show Tv Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?
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Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncuları

Show Tv’de büyük bir ilgi ile izlenilen Çukur dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından yerine gelecek yeni dizi belli oldu. Ay yapımın üstlendiği Üç Kuruş dizisinde başrol oyuncuları 3 erkek olarak karar verildi. Bunlardan birinin son zamanların oyunculuğu olsun sesi olsun yetenekleri ile gündeme gelen Taner Ölmez olduğu konuşulmaktadır. 

Dizinin senaryosu ve oyuncuları şuan hazırlık aşamasında. Kesin bir bilgi paylaşılmadı. En son Mucize Doktor’da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez yeteneği ile gündemde. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 21:21
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Taner ölmezÜç KuruşYeni DiziShow Tv
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