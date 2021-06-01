Show Tv Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncuları

’de büyük bir ilgi ile izlenilen Çukur dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından yerine gelecekbelli oldu. Ay yapımın üstlendiği Üç Kuruş dizisinde başrol oyuncuları 3 erkek olarak karar verildi. Bunlardan birinin son zamanların oyunculuğu olsun sesi olsun yetenekleri ile gündeme gelenolduğu konuşulmaktadır.

Dizinin senaryosu ve oyuncuları şuan hazırlık aşamasında. Kesin bir bilgi paylaşılmadı. En son Mucize Doktor’da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez yeteneği ile gündemde.

