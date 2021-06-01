Show Tv Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

01 Haziran 2021 Salı 21:21
Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncuları
Show Tv
’de büyük bir ilgi ile izlenilen Çukur dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından yerine gelecek yeni dizi
belli oldu. Ay yapımın üstlendiği Üç Kuruş dizisinde başrol oyuncuları 3 erkek olarak karar verildi. Bunlardan birinin son zamanların oyunculuğu olsun sesi olsun yetenekleri ile gündeme gelen Taner Ölmez
olduğu konuşulmaktadır.
Dizinin senaryosu ve oyuncuları şuan hazırlık aşamasında. Kesin bir bilgi paylaşılmadı. En son Mucize Doktor’da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez yeteneği ile gündemde.
Son Güncelleme: 01.06.2021 21:21
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