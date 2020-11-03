Show TV Şeref Sözü dizisi neden erken final yaptı? Başka kanala geçer mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Meltem Gülenç ve Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü dizisinin erken final haberi sevenlerini üzdü. Dizinin neden ilk bölümlerden final yaptığı ise merak konusu. Dizinin erken final yapması sebepleri arasında ise düşük reytingler yer alıyor.
Şeref Sözü Konusu
Dizi zengin ve toprak sahibi Cihan Adabeyli’nin geçmişte tanıdığı bir kişiden aldığı telefon ile hayatının değişmesini ve verdiği sözü tutma çabasını anlatıyor. Dizinin başrolünü ise Cihan Adabeyli rolü ile Tolgahan Sayışman üstleniyor.
Son Güncelleme: 03.11.2020 17:39