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Show TV Şeref Sözü dizisi neden erken final yaptı? Başka kanala geçer mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Tolgahan Sayışman ile Hülya Darcan'ın yer aldığı Şeref Sözü dizisi erken final ile ekranlara veda ediyor. Dizi 4 Kasım'da yayınlanacak 4.bölümü ile final yapacak.

03 Kasım 2020 Salı 17:39
Show TV Şeref Sözü dizisi neden erken final yaptı? Başka kanala geçer mi?
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde  Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Meltem Gülenç ve Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü dizisinin erken final haberi sevenlerini üzdü. Dizinin neden ilk bölümlerden final yaptığı ise merak konusu. Dizinin erken final yapması sebepleri arasında ise düşük reytingler yer alıyor.


3.bölümü ile ekranlara gelen dizi 4.bölümüyle beraber ekranlara veda edecek. Aynı gün yayınlanan Sadakatsiz ve Doğduğun Ev kaderindir gibi dizilerin karşısında reytinglerde istediğin sonuçları elde edemeyen dizi erken final kararı aldı. Dizinin ilk bölümü 14 Ekim’de yayınlanmıştı ve dizi son bölümü ile 4 Kasım günü ekranlarda olacak.

Şeref Sözü Konusu

Dizi zengin ve toprak sahibi Cihan Adabeyli’nin geçmişte tanıdığı bir kişiden aldığı telefon ile hayatının değişmesini ve verdiği sözü tutma çabasını anlatıyor. Dizinin başrolünü ise Cihan Adabeyli rolü ile Tolgahan Sayışman üstleniyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 17:39
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Anahtar Kelimeler:
şerefsözüFinal
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