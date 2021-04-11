Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo’nun final yapıp yapmayacağı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Ramo dizisi final mi yapacak?

Ramo dizisinin pek çok hayranı, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan final kararının ne durumda olduğunu merakla araştırıyor. Dizinin 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından, yeni sözleşmenin yapılmamasından dolayı Ramo dizisi final yapma kararı aldı. Ramo dizisinin 40. Bölümüyle ekranlardan ayrılması bekleniyor. Ramo dizisi 9 Nisan 2021 Cuma günü 39. Bölümüyle Show TV ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapma kararı ile gündem konusu olmuştu. Bu iddiaların gerçek olması dizinin izleyicilerini oldukça üzdü. Reyting oranlarının başarılı olmasına rağmen Ramo’nun final kararı için, 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinden dolayı kanalın yeni sözleşme için onay vermemesi gösteriliyor.

Ramo dizisi bitiyor mu?

Adana’da başlayan Ramo dizisi, İstanbul’da son buluyor. 2 sezondur yayın hayatına devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon için onay verilmedi. Bundan dolayı 2 haftalık bölümün ardından Ramo dizisi izleyicileriyle vedalaşacak.

Ramo dizisi 16 Nisan 2021 günü yayınlanacak olan 40. Bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

Fakat Ramo dizisinin üçüncü sezon için onay alamaması, final yapma kararına neden olurken, BKM’nin yapımcılığını yaptığı Ramo dizisine hem kanal hem de yapım üçüncü sezonu için onay vermedi. Bundan dolayı Ramo dizisi 2 bölüm daha yayınlanarak 16 Nisan 2021 tarihinde ekranlardan ayrılacak.

Ramo dizisi ne zaman final yapacak?

Show TV ekranlarında yayın hayatını bitirme kararı alan Ramo dizisi 40. Bölümüyle 16 Nisan 2021 tarihinde sevenlerine veda edecek.