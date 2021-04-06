Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir diziyle ilgili final dedikoduları ortalıkta dolaşıyor. Sosyal medyada dizinin hayranlarından pek çok paylaşım yapıldı.

Ramo final mi yapıyor?

Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo’dan hayranlarını üzen haber geldi. Dizi 4. Bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Murta Yıldırım Esra Bilgiç gibi oyuncular alırken yapımcılığını ise BKM yapıyor. Dizi ile ilgili final söylentileri uzun süredir ortalıkta gezerken kesin açıklama yapım tarafından açıklandı. Dizinin hayranları sosyal medyada bu karara tepki gösterdi ve pek çok paylaşım yaparak dizinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak anlaşılan o ki dizi yapımcıları bu konuda keşsin kararlı ve dizinin devam etmesi mümkün değil gibi duruyor. Dizinin oyunları ise bu konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı.