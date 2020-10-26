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Show TV Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programına katılmak için iletişim adresleri

Show TV ekranlarında yeni bir gündüz programı yayınlanacak. Öykü Gürman, Ramazan ayında Ferdi Kurtuldu ile beraber Evde Biz Bize programını ATV ekranlarında sundu. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuğuyla da da güçlü bir izlenim bırakan Öykü Gürman'ın yeni sezonda bir dizide yer alacağını mı yoksa programı sunacağını mı merak konusu olurken, başarılı ve güzel aktörün yarışma programı ile ekranlara geri döneceğini öğrenmiş olduk.

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:05
Show TV Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programına katılmak için iletişim adresleri
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Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programı WhatsApp İletişim Numarası

Öykü Gürman’ın sunuculuğunu yaptığı Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programının formatında izleyicilere ekonomik tarifler sunacak. Elbette yemek temelli olan programda farklı temalar ve misafirleri olacaktır. Öykü Gürman ile programa katılabilir, Öykü Gürman’la Günün Yemeği yarışmasında yemeklerle ilgili soru ve önerilerinizi sorabilirsiniz. Programa verdiğimiz iletişim numarasından erişebilirsiniz. Şu anda Öykü Gürman ‘la Günün Yemeği için telefon numarası ve WhatsApp iletişim numarası bulunmamakla birlikte resmi Show TV web sitesinde bulunan iletişim ve izleyici temsilcisi butonlarına kanalı yazarak yarışmaya dahil olabilirsiniz.  

Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programı Formatı Konusu Nedir?


Öykü Gürman’la Günün Yemeği yakında Show TV'de yayınlanacak. Daha önce sunduğu Evde Biz Bize programına benzer olacağını söyleyebiliriz. Öykü Gürman’la Günün Yemeği programında izleyicilere ekonomik yemekler, seyirci salonunda bulunan sınırlı malzeme ile ekonomik olarak nasıl pişirilir, geceleri aile için normal bir sofra nasıl kurulur, pratik fikirler anlatılacak. Onun için Program sadece yiyecekleri değil, aynı zamanda temizlik, fikirler, sağlıklı zayıflama diyetleri için öneriler de içermektedir. Öykü Gürman'ı ağırlayacak programda ünlü konuklar da yer alabilir.

Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programı Sunucusu Öykü Gürman Kimdir?

1982 İstanbul doğumlu Öykü Gürman, ilk olarak ikiz kardeşi Berk ile evlerinin önü boyalı direk şarkısıyla tanınmaya başlanmıştı. Sevilen şarkı ve flamenko dansıyla beğenildi. Daha sonra şarkı söylemeye devam etti ve oyunculuğa adım attı. Öykü Gürman Urfalıyam Ezelden, Aşk Zamanı, Sen Anlat Karadeniz ve Gel Dese Aşk dizilerinde rol almıştır. Son olarak Ferdi Kurtuldu ile beraber Evde Biz Bize programını sundu.



Son Güncelleme: 26.10.2020 13:05
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Anahtar Kelimeler:
Öykü GürmanShow Tv
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