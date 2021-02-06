İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 06-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:00
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir, nereli yaşı kaç?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Gerçek adı ne? Mert Öcal oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisindeki İsmet karakteri Kimdir? Ali Toptaş dizideki rolü ve hayatı
Yaralı Kalbim 5. bölüm fragmanı 7 Şubat Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için kullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde 2. aşama ne zaman başlıyor?
Stresle mücadeleye iyi gelen ve etkili olan besinler
Çukur Cumalisi öldü mü? Necip Memili’nin başka dizide mi rol alacak?
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden neden alındı?
Kasım 2019 doğalgaz metreküp m3 fiyatı kaç tl?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ne? Sevcan Yaşar oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisindeki Cevher karakteri Kimdir? Cengiz Bozkurt dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu biyografisi
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.