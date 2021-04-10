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Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi

Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.




Son Güncelleme: 10.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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