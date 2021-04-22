İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu

Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 22.04.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:57
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu
Takip Et:

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklama yapan Necati Şaşmaz, şimdilik Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi için herhangi bir kanal ile anlaşmanın yapılmadığını, dizinin bütçesinin büyük olmasından dolayı yapımcı bulma konusunda zorluk çektiklerini söyledi. Ola ki Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi çekilirse dizide birbirinden farklı isimlerin bulunacağını da ekledi.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncuları arasında maalesef Görkem Sevindik, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban isimleri yer almıyor.

Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi hangi kanalda yayınlanacak daha net değil. Fakat, Pana Film dizisinin Netflix platformunda yayınlanacağına dair çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi Kaos Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Necati Şaşmaz

Elâzığ 15 Aralık 1971 doğumlu olan Necati şaşmaz aslen Zaza kökenlidir. Türkiye’de turizmcilik eğitimi aldıktan sonra Amerika’ya gidip uzun süre orda yaşayan Şaşmaz sonrasında Osman Sınav ile tanışıp Kurtlar Vadisi dizi serisinde yer almıştır. Nöbet dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Necati Şaşmaz mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde tekrardan Polat Alemdar rolünü oynayacaktır. Nagehan Kaşıkçı ile evlenip 2020 yılında boşanan Necati Şaşmaz iki çocuk babasıdır.

Cahit Kayaoğlu

Elâzığ 11 Ekim 1974 doğumlu olan Cahit Kayaoğlu ilk başta polis memuru iken sonrasında Necati Şaşmaz'ın teklifi ile polis memurluğunu bırakıp oyuncu olmuştur. İlk kez oyuncu olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan Kayaoğlu 2017 yılında da Direniş Karatay dizinde rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde senarist olarak da görev yapmaktadır. 

Erdem Ergüney 

Denizli 1970 doğumlu olan Erdem Ergüney, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet olarak tanınan Ergüney son yıllarda Payitaht Abdulhamit dizinde Holo Paşa rolünde oynamıştır. Erdem Ergüneyin kendi ismi ile açtığı bir menajerlik şirketi vardır. 

Erhan Ufuk 

Elâzığ 5 Mayısıs 1978 doğumlu olan Erhan Ufuk birçok seyirci tarafından Güllü Erhan olarak tanınmaktadır. Kurtlar Vadisi dizinden başka bir dizide yer almayan Erhan Ufuk, şimdide Kurtlar Vadisi Kaos diziyle ekran karşısına çıkacaktır. 

Ali Buhara Mete 

İstanbul 20 Şubat 1983 doğumlu olan Ali Buhara Mete İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Akif karakteri ile tanınan Ali Buhara Mete son Olarak Payitaht Abdulhamit dizisinde rol almıştır. Ali Buhara Mete 2021 yılı mart ayında ekranlara gelecek Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde de yer alacaktır. 

Dizide yer alması beklenen diğer isimler şunlardır:

Ertuğrul Şakar

Erdem Ergüney

Tarkan Tüzmen

Kerem Fırtına

Çiğdem Batur

Musa Uzunlar

Cahit Kayaoğlu

Hande Kazanova

İpek Tenolçay

Begüm Kütük

Gökçe Akyıldız

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncularıKurtlar Vadisi Kaos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
Camdaki Kız Sema kimdir?
Camdaki Kız Sema kimdir?
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Benim Adım Melek 62. Bölüm TRT 1 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz doğum tarihi
Sefirin Kızı bitti mi, final mi yaptı? Sefirin Kızı yayın günü neden değişti? Sefirin Kızı dizisi yeni günü ne zaman?
Rüyada et görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada et görmek rüyasının tabiri
Camdaki Kız Sema kimdir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Nisan 2021 Cuma
TRT Spor canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Malta asgari ücret ne kadar? 2021 Malta yaşam şartları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.