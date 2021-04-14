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Show TV Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok? 14 Nisan Kırmızı Kamyon neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarının yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’ çarşamba akşamları seyircisi ile buluşurken dizi kısa süredir yayın hayatına devam etmiyor. Show TV Kırmızı Kamyon yeni bölümün neden olmadığını araştıran dizi severler araştırmalara koyuldu. 14 Nisan Kırmızı Kamyon neden yayımlanmadı, dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:44
Show TV Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok? 14 Nisan Kırmızı Kamyon neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Kamyon, çarşamba akşamı seyircisi ile buluşurken dizi 2.bölümü yayınlanmadı. Başrollerinde ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Nilay Deniz gibi isimlerin yer aldığını dizi en son 31 Mart akşamı 1.bölümü ile yayınlandı.  7 Nisan tarihinde 2.bölümü yayınlanmayan dizi neden yok?

Mart ayının sonlarına doğru çıkan dizide ünlü isimler yer alırken dizi çekimler koronavirüs salgını sebebiyle durdurulduğu açıklandı. Birçok izleyicisi dizinin neden yayınlanmadığını merak ederken dizi yapımcısından açıklama geldi.

İtfaiye çalışanlarının zorlu hayatını anlatan macera dolu dizi aksiyonlu çekimlerine haziran ayı gibi tekrar başlayacak.  Kırmızı Kamyon dizisi yeni bölümleri ile Haziran ayında izleyicisi ile tekrardan buluşacak.



Son Güncelleme: 14.04.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonDiziKoronavirüsHaziran
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