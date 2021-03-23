Show Tv Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizisinin yayın tarihi belli oldu

Show Tv'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon, fragmanı ile ilgi çekmeyi başardı. İzleyici ne zaman yayınlacağını merak ederken, bir yandan oyuncu kadrosu ve konusunu araştırmaya başladı.

Bir yangında eşini kaybeden itfaiye çalışanı, kızını karısının ailesinden almaya çalışmaktadır. Kızı babasını çok özlüyor. İtfaiye çalışanı bir avukat aracılığıyla kızına kavuşmak için var gücüyle bu uğurda savaşmaya başlıyor.

Dizinin yönetmeni Osman Kaya olan dizinin senaryosu oldukça etkileyici olduğu ekranlara yansıdı.

Dizinin oyuncu kadrosunda başarılı isimlerinde bulunduğuna dikkat çekildi; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır, Feriha Eyüboğlu, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınağ ve Kağan Uluca yer alıyor.

Sevinçler, acılar, duygusal anlar ekranlara gelecek ve nelerin yaşandığına şahit olacaksınız. 31 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'da yayına girecek dizinin reytingleri şimdiden konuşulmaya başlandı. Reytinglerinin nasıl olacağı merak konusu oldu.