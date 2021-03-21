Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları

Sabırsızlıkla izleyiciler tarafından beklenen Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman izleyicilerle buluşacak sorusunun cevabını merak eden izleyicilerin konu hakkında da merakları da sürüyor. İtfaiyecilerin zorlu hayat mücadelesi konu alındı. Oyuncularının yanı sıra senaryosu, Meriç Demiray ve Ezgi Özcan üstlendi.

Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak?

1.fragman yayınlandıktan sonra 2. Fragmanı yayınlayan Kırmızı Kamyon dizisi merakları yükseltti. Show TV izleyicilerinin merak ettiği dizinin yayın tarihi ile ilgili bir paylaşım yapılmadı.

Kırmızı Kamyon dizisi konusu ve oyuncuları

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu itfaiyecilerin tehlikeli ve mücadele dolu hayatlarının yanı sıra sevinçlerini, mutluluklarını konu alan dizi oyuncu kadrosu şöyledir;

Görkem Sevindik,

Nilay Deniz,

Ushan Çakır,

Deniz Hamzaoğlu,

Aslı Orcan,

Burak Berkay Akgül,

Timur Ölkebaş,

Gürberk Polat,

Melisa Akman,

Uğur Arda Başkan,

Sümeyye Aydoğan,

Efekan Can,

Gerçek Sağlar Alnıaçık,

Süreyya Kilimci,

Hasibe Özgür,

Onur Yar,

Tuğçe Karabayır

Feriha Eyüboğlu