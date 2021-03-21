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Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları

Show TV izleyicilerinin sabırsızlıkla beklediği ‘Kırmızı Kamyon’ dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin ilgi görülen fragmanından sonra yayın tarihi merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu zengin olan Kırmızı Kamyon dizisinin yönetmeni ise adını başarılı dizilerde duyuran Osman Kaya oldu. Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizisi konusu ve oyuncuları

21 Mart 2021 Pazar 19:17
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
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 Sabırsızlıkla izleyiciler tarafından beklenen Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman izleyicilerle buluşacak sorusunun cevabını merak eden izleyicilerin konu hakkında da merakları da sürüyor. İtfaiyecilerin zorlu hayat mücadelesi konu alındı. Oyuncularının yanı sıra senaryosu, Meriç Demiray ve Ezgi Özcan üstlendi.

 Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak?

1.fragman yayınlandıktan sonra 2. Fragmanı yayınlayan Kırmızı Kamyon dizisi merakları yükseltti. Show TV izleyicilerinin merak ettiği dizinin yayın tarihi ile ilgili bir paylaşım yapılmadı.

 

Kırmızı Kamyon dizisi konusu ve oyuncuları

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu itfaiyecilerin tehlikeli ve mücadele dolu hayatlarının yanı sıra sevinçlerini, mutluluklarını konu alan dizi oyuncu kadrosu şöyledir;

Görkem Sevindik,

Nilay Deniz,

Ushan Çakır,

Deniz Hamzaoğlu,

Aslı Orcan,

Burak Berkay Akgül,

Timur Ölkebaş,

Gürberk Polat,

Melisa Akman,

Uğur Arda Başkan,

Sümeyye Aydoğan,

Efekan Can,

Gerçek Sağlar Alnıaçık,

Süreyya Kilimci,

Hasibe Özgür,

Onur Yar,

Tuğçe Karabayır

Feriha Eyüboğlu



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonDiziShow Tv
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