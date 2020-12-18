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Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak?

İtfaiyecilerin yaşamlarını konu edinen Kırmızı Kamyon dizisinin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 21:15
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak?
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İtfaiye çalışanlarının hayatlarını, aşklarını, mutluluklarını, kırgınlıklarını ve birbirleriyle aralarındaki muhteşem bağlarını anlatan yeni dizi Kırmızı Kamyon’da çekilecek aksiyon sahneleri yaşanmış hikayelerden alınarak hazırlanıyor.

Dizinin yapımcılığını 10. Ev üstlenirken, dizi Kerem Çatay ile Suavi Doğan ortaklığında da kuruluyor. Dizinin oyuncu kadro seçimleri halen devam etmekte.

 Dizinin idari yapımcılığını Tolga Değirmenci yaparken, yönetmenliğini ise Osman Kaya üstlendi. Yeni dizi Kırmızı Kamyon’un senaryosunu ise, Meriç Demiray ile Ezgi Özcan yazıyor. Dizi, izleyicilerin bugüne değin hiç görmedikleri itfaiyecilik dünyasının kapılarını seyirciye aralarken, gönüllere dokunabilmek için de günleri sayıyor.

 Dizinin belirlenen kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler yer alıyor. Son olarak dizinin kadrosuna iki başarılı oyuncu; Ogün Kaptanoğlu ile Timur Ölkebaş da katıldı. Çekimleri çok yakın zamanda başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisi, dramatik ve aksiyonlu sahneleri ile izleyicinin üstünde büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.

 Kırmızı Kamyon isimli yeni dizi çok yakında Show TV ekranlarında izleyici ile olacak.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:15
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKırmızı KamyonYeni Dizi
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