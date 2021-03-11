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Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?

Daha önce Türkiye'de yayınlanmış diziler arasında bambaşka bir öyküye sahip olan Kırmızı Kamyon dizisi, itfaiyecilerin zorlu hayat hikayelerini izleyenlerle buluşturuyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu ve konusu...

11 Mart 2021 Perşembe 18:06
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
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Mart 2021’de yayına giren Kırmızı Kamyon dizisi daha önce Türkiye’de çekilmiş olan dizilerden farklı olarak izleyicilere itfaiye teşkilatının hayat hikayesini anlatıyor. Türkiye'de ilk kez çekilecek olan bu dizi Show Tv'de yayınlanacak.

Türkiye’de yayınlanmış diziler arasında önceden rastlamadığımız bir öyküyle hepimizi etkileyecek olan Kırmızı Kamyon’un senaristliğini Meriç Demiray alırken yönetmenliği Osman Kaya üstleniyor. 

Dizinin Oyuncu Kadrosu

Görkem Sevindik  (Uğur)

Uğur, kendini bütün duygulardan soyutlamış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. En kötü durumlarda bile hiçbir şey hissetmeyeceğini söylese de yaşanmışlıklarına dokunulduğunda kendini çok kötü hissettiğini dile getiriyor.

Ushan Çakır (Cem)

Uğur’un duygusuz tavırlarından ve başına buyruk oluşundan rahatsız olan Cem ise Uğur’un bu tavırlarının başına dert olacağını düşünüyor. Bundan dolayı ikisi de sürekli olarak bir uyuşmazlık yaşıyor.

Deniz Hamzaoğlu (Tolga)

Cem’in Uğur hakkındaki düşüncelerine Tolga da katılıyor. Uğur’un hareketlerinden memnun olmayan Tolga, Uğur’a karşı oldukça katı bir tutum sergiliyor. Tolganın bu katı görüntüsünün altında aslında merhamet dolu bir amir olduğu da görülür.

Aslı Orcan (Ayşe)

Ayşe dış görüntüsüne ve bakımına fazlasıyla önem gösteriyor. Yosun’un annesi rolünü oynayan Ayşe, aynı özeni kızından da bekliyor.

Gürberk Polat (Murat)

Küçükken yetimhanede çıkan bir yangından dolayı itfaiyeci olma kararı alan Murat bu ekibin yeni üyesi oluyor. Edebiyat bölümünden mezun olan Murat bir yandan da yazar olmanın hayalini kuruyor. Yazılarında ise kahramanın da yazarın da kendisi olmasını istiyor.

Timur Ölkebaş (Bedri)

Bedri ise her gün birçok insanın hayatını kurtararak bir sürü dua aldığını söylüyor. Bu iş onun için bir dua işi.

Nilay Deniz (Yonca)

Başarılı bir avukat olan Yonca’nın o güçlü görüntüsünün ardında kırılgan bir çoçuk yatıyor.

Burak Berkay Akgül (İlker)

İlker kendi derdini kendisi çeker ve bu yüzden kimseyle kolay kolay yakın olmaz.

Dizi Ne Anlatıyor?

Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisi, itfaiyecilerin aslında oldukça zor bir hayatı olduğunu anlatıyor. Burada itfaiyecilerin hüzün, sevinç ve başarıyla dolu olan hayat hikayesi canlandırılıyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:06
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Kırmızı KamyonDiziShowTV
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