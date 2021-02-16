Show Tv Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlıyor? Kırmızı Kamyon dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarında çok yakında bizlerle buluşacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon herkes tarafından heyecanla beklenmekte. Yeni yayınlanan birinci bölüm fragmanı ile ilgiyi daha da üstünde toplayan yapım itfaiyecilerin yaşam öyküsünü konu almıştır. Mücadelelerini ve hayat öykülerini izleyeceğimiz karakterler fragmanda bir hayli dikkat çekmekteler.

Fragmanda, uzun zaman önce kız kardeşi ile evlenen Uğur karakterine karşı Cem’in öfkesi gözle görülür cinstendir. Kız kardeşinin ölümünden Uğur’u meshul tutan Cem’in yanı sıra Uğur da hala yangında hayatını kaybeden eşinin yasını tutmaktadır.

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu yapımın oyuncu kadrosu birbirinden değerli oyuncularla doludur. Kadroda; Görkem Sevindik, Deniz Hamzaoğlu, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi birçok isim yer almaktadır.

