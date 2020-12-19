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Show TV Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın günü ve tarihi belli mi?

Yakında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisi farklı hikayesiyle ilgiyi üzerine çekmiş durumda. İtfaiyecilerin yaşam hikayesini konu alacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin ne zaman ekranlarda yer alacağı merak konusu oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:43
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın günü ve tarihi belli mi?
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Yakında ekranlarda bir kahramanlık hikayesi görünecek. Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak, çıkış tarihi hangi gün? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Kerem Çatay ve Süvai Doğan'ın ortaklığında 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV ekranlarında yer alacak olan Kırmızı Kamyon, Şubat ayının ilk haftasında ekrana gelecek. Dizinin çekimleri oyuncu kadrosunun tamamlanmasıyla başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Konu, ülkemizde ve Türk televizyonlarında ilk kez konu alınacak olan itfaiyecilerin hayatı olacak. Tehlikeleri, kahramanlıkları, aşkları, kızgınlıkları ve aile yaşamı ekranlarda olacak.

Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak, hangi gün, yayın tarihi

Red Truck ne zaman başlayacak sorularını cevaplamaya gelince, Çarşamba Show TV'de yayının tek boş olduğu gündür. Kırmızı Kamyon çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacağına inanıyoruz. Organizasyon, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileriyle sıralama için yarışacak. Kırmızı Kamyon dizisinin yayın günü, tarihi ve günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın yazdığı, Osman Kay'ın yönetmenliğini üstlendiği Kırmızı Kamyon dizisi büyük bir oyuncu kadrosuna sahip. Ayrıca dizinin çekimleri için büyük bir set ve büyük bir bütçe ayrıldı. Büyük çabalar ve beklentiler var. Bu güne kadar sağlık ve güvenlik ön planda olan birçok dizi ve film projesi gerçekleştirildi. Ancak itfaiye ile ilgili ilk defa ekranda bir dizi belirecek. Bu dizi özellikle sahada çalışan itfaiyecilerin dikkatini çekmiş durumda.

Kısa süre sonra tanıtım fragmanı için izleyici ile buluşacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin çekimleri başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Ogün Kaptanoğlu, Deniz Hamzaoğlu ve Timur Ölkebaş gibi oyuncular bulunuyor. Görkem Sevindik son olarak Ramo dizisinde yer almıştır. Ushan Çakır, uzun zamandır ilk kez kamera karşısına çıkacak. Show TV sezona iyi başladı. Alev Alev ve Ramo dizileri yüksek reyting alan projeler arasında olmaktadır. Kırmızı Kamyon dizisinde de aynı etkiyi göreceğimize inanıyoruz.



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:43
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Kırmızı KamyonDiziShow Tv
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