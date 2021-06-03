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Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları

Show TV ekranlarında başlayacak olan dizi Kahraman Babam, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Duygu yüklü ve aksiyon sahneleri ile ilgi görmesi beklenen dizinin yayın tarihi ve konusu araştırılıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi şimdiden başarıyor. Önceki adı Kırmızı Kamyon, şimdiki adı ise Kahraman Babam olan dizi yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayacak. Kahraman Babam ne zaman başlayacak? Dizinin konusu ne? Oyuncuları kim? Kahraman Babam oyuncuları kim? Tüm soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:30
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
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Kahraman Babam dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kim? 

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kahraman Babam dizisinin yapımcılığını 10. Ev üstleniyor. Dizi dram dolu hikayesi ve aksiyon sahneleri ile dikkatleri üzerine toplayacak. Yeni başlayacak olan dizi ilk olarak Kırmızı Kamyon ismi ile seyirci karşısına çıkacaktı ancak daha sonra Kahraman Babam olarak isim değişikliğine gidildi. Dizide itfaiyecilerin zorlu yaşamları ve bir babanın kızına kavuşma hikayesi anlatılacak. Dizinin konusu ve yayın tarihi oldukça fazla merak ediliyor. Kahraman Babam ne zaman yayın hayatına başlayacak? Oyuncuları kim?

Kahraman Babam ne zaman başlayacak?

Dizinin oyuncuları arasında Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam gibi isimler bulunuyor. Merak edilen dizi 14 Haziran Pazartesi günü akşam 20.00’da Show TV ekranlarında başlayacak.

Konusu ne?

Dram ve aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu dizi,bir baba ve kızının hikayesini anlatıyor. İtfaiyecileri de konu edinen dizi, aksiyon sahneleri ile büyük ilgi toplayacak.

Oyuncuları kim?

Senaryo süpervizörlüğünü Sema Ergenekon’un üstlendiği Kahraman Babam dizisinde, Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir , Bahar Kaya’nın kalemi ve Osman Kaya’nın rejisi bir arada olacak. Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner,  Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof ve Tuğçe Karabayır dizinin oyuncuları arasında yer alıyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Kahraman BabamDiziShow Tv
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