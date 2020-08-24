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Show Tv İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi kadrosunda hangi oyuncular var?

Show Tv İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi kadrosunda hangi oyuncular var? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde Show Tv İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi kadrosunda hangi oyuncular var? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43
Show Tv İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi kadrosunda hangi oyuncular var?
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Show TV ekranlarında yayınlanan yeni komedi dizisi izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şebnem Bozoklu ile Çağlar Çorumlu’nun başrolünü üstleneceği İyi Aile Babası dizisi Eylül ayında izleyicilerin karşısına çıkacak. Süreç Film yapımcılığında ve Tayfun Güneyer’in senaristliğini üstlendiği diziyi Hakan Algül yönetecek.

İyi Aile Babası konusu ne?

İstanbul’da geleneksel Türk ailesini anlatacak İyi Aile Babası dizisinde anne ve babanın başlarına gelen kötü olaylara rağmen neşesini kaybetmeyen bir aile ekranlarda olacak.


Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Çağlar Çorumlu, 2012 yılından bu yana Gaye Pişkin ile evlidir. Üniversite yıllarında katıldığı tiyatro ekibinde keşfedilen Çorumlu, MSM Actor stüdyolarında tiyatro eğitimleri almıştır. Cem Yılmaz ile birlikte İş Bankası reklamında oynayan Çorumlu geçmiş dönemde de çok sayıda dizi ve film projelerinde yer almıştır. Karakomik Filmler 2, Jet Sosyete, Arif V 216 gibi yapımlarda da rol alan Çorumlu, özellikle Eşofmanlı Şevket hoca karakteriyle kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Şebnem Bozoklu kimdir?

Gel Dese Aşk adlı dizide Erkan Petekkaya’nın partneri olan Bozoklu, İyi Aile Babası dizisinde komedi yapacak. 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bozoklu, 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro eğitimi almıştır. Canım Ailem  dizisi ile ilk defa ekran deneyimi yaşayan Bozoklu, Ulan İstanbul dizisiyle tanınmıştır.



Son Güncelleme: 24.08.2020 17:43
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Çağlar Çorumluşebnem BozokluIyi Aile Babası
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