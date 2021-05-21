Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisini kaleme almış ve yönetmenliğini yapmış olan Ersoy Güler tarafından yapılacak yeni dizi “İçimizden Biri” ile alakalı haberler basına yansımaya başladı. Show Tv ekranlarına gelecek olan dizinin başrolü; Gizem Güneş olacak. Genç güzele başrolde eşlik edecek olan isim ise usta oyuncu Mustafa Avkıran olacak. Dizinin teması bir yaz dizisi olarak karşımıza çıkıyor ve dizinin konusu Ege’de işlenecek. Çekimleri Muğla’da yapılacak olan dizinin tatil beldesi olarak geçen Marmaris’te; Temmuz ayı itibari ile başlanacağı düşünülüyor.

İçimizden Birisi adlı dizinin konusu ne?

Dizinin konusu; İrlandalı olan ve ailesi Hristiyan olan Adam adlı yabancının, Türk ve Müslüman bir aileden gelen Havva’ya aşık olması ve ikilinin arasındaki ender bulunan aşk konu alınacak.

İçimizden Birisi adlı yapımın oyuncuları

Dizinin başrolünü daha öncesinde ismini Kuzey Yıldızı adlı dizide sergilediği Feride rolü ile duyuran Gizem Güneş üstlenecek. Ona eşlik edecek isim ise Mustafa Avkıran olacak.

Dizinin fragmanı var mı, nereden izleyebilirim?

Dizinin henüz çekimlerine başlanmamıştır. Bu nedenden ötürü piyasada herhangi bir fragman maalesef henüz yok…

İçimizden Birisi’nin başlama tarihi nedir?

Dizinin ekranlara tam olarak ne zaman geleceği bilinmese dahil dizinin Marmaris’te Temmuz itibari ile çekimlere başlayacağı düşünülüyor.