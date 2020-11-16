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Show TV Güldür Güldür Show yayın günü ve tarihi

Show TV ekranlarının en çok sevilen programlarından biri olan Güldür Güldür Show yayın gününü değiştirdi. Vatandaşlarımız sevilen komedi programı Güldür Güldür Show’un hangi güne alındığını merak ediyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 20:25
Show TV Güldür Güldür Show yayın günü ve tarihi
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BKM mutfak tarafından yapımcılığı üstlenilen, oyuncu kadrosunda Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Onur Buldu, Alper Kul, Dağhan Külegeç, Murat Akkoyunlı, Onur Atilla, Doğra Rutkay, Aylin Kontente, Ecem Erkek, Mahir İpek gibi önemli isimler yer almaktadır. Başarılı programlar ortaya koyan Güldür Güldür Show geçen hafta alınan kararla Çarşamba gününe alınmıştı. Ancak Çarşamba günleri yeterli düzeyde reyting alamadıkları için programın günü tekrar değişti. Alınan yeni karara göre Güldür Güldür Show artık her hafta Salı günü ekranlara gelecek.

Güldür Güldür Show, artık her hafta Salı günleri saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak. Vatandaşlarımız tarafından en çok sevilen komedi programları arasında yer alan Güldür Güldür Show her Salı ekranlarda olacak.



Son Güncelleme: 16.11.2020 20:25
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Güldür Güldür ShowShow Tv
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