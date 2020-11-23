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Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ne zaman başlayacak?

Show TV ekranlarının yeni gündüz programı Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programının yayın tarihi belli oldu. Pek çok kişi ise Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:48
Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ne zaman başlayacak?
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SHOW TV ekranlarında geçtiğimiz günlerde tanıtım fragmanı yayınlanan Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı pek çok kişi tarafından merak edilirken kanal tarafından yapılan açıklamada programın yayın tarihi belirtildi.


Sunuculuğunu ünlü doktor Ender Saraç’ın yapacağı ve izleyenlere sağlık, spor, diyet ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerin verileceği Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı 30 Kasım 2020 Pazartesiden itibaren hafta için her sabah SHOW TV ekranlarında olacak.

Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 30 Kasım 2020 Pazartesinden itibaren hafta içi her sabah saat 09.45’te Show TV ekranlarında.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 22:48
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Anahtar Kelimeler:
Ender Saraç Ile Sağlıklı GünlerYeni ProgramShow Tv
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