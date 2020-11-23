Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ne zaman başlayacak?

SHOW TV ekranlarında geçtiğimiz günlerde tanıtım fragmanı yayınlanan Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı pek çok kişi tarafından merak edilirken kanal tarafından yapılan açıklamada programın yayın tarihi belirtildi.
Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 30 Kasım 2020 Pazartesinden itibaren hafta içi her sabah saat 09.45’te Show TV ekranlarında.
#DrEnderSaraçİleSağlıklıGünler 30 Kasım Pazartesi 09.45'te Show TV'de başlıyor! @haydrendersarac pic.twitter.com/CC8hoJ1y72— Show TV (@ShowTV) Kasım 23, 2020
Son Güncelleme: 23.11.2020 22:48