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Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler başlıyor!

Show TV panemi sürecinde vatandaşları sağlıklı olmaları için gerekli bilgileri sağlamayı amaçladığı gündüz kuşağı programı olacak Ender Saraç İle Sağlıklı Günler adlı programının başlayacağını duyurmuştu. Ender Saraç Kimdir? Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ne zaman başlayacak?

19 Kasım 2020 Perşembe 18:51
Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler başlıyor!
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Show TV’de yeni program heyecanı!

Show TV 2020 Sezonunda 'Kuaförüm Sensin', 'Asuman'la Sevgili Dünürüm', 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği' programlarıyla pek yüzünü güldürmeyi başaramadı. Bu sebepten ötürü yeni bir gündüz kuşağı programı hazırlama çabası içerisindedir.


Sunuculuk görevini Dr. Ender Saraç’ın yapacağı  ‘Ender Saraç İle Sağlıkl Günler’ adıyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan program sağlık, diyet ve beslenme, spor ile ilgili gerekli doğru bilgileri izleyicilere aktarmayı amaçlamaktadır.

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı Show TV de başlıyor!

Ender Saraç Kimdir?

1959 yılında İzmir'de doğmuş olup, Bonova Anadolu Lisesi'ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirmiştir. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini yaptı. Çorlu'da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirmiş olup, İzmir'de Aile hekimliği ihtisasını tamamlamıştır.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:51
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Anahtar Kelimeler:
Show TvEnder SaraçSağlıklı GünlerSporBeslenmeDiyetProgram
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