Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler başlıyor!

Show TV’de yeni program heyecanı!

Show TV 2020 Sezonunda 'Kuaförüm Sensin', 'Asuman'la Sevgili Dünürüm', 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği' programlarıyla pek yüzünü güldürmeyi başaramadı. Bu sebepten ötürü yeni bir gündüz kuşağı programı hazırlama çabası içerisindedir.

Sunuculuk görevini Dr.’ın yapacağı ‘Ender Saraç İle Sağlıkl Günler’ adıyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan program sağlık,veile ilgili gerekli doğru bilgileri izleyicilere aktarmayı amaçlamaktadır.

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı Show TV de başlıyor!

Ender Saraç Kimdir?

1959 yılında İzmir'de doğmuş olup, Bonova Anadolu Lisesi'ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirmiştir. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini yaptı. Çorlu'da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirmiş olup, İzmir'de Aile hekimliği ihtisasını tamamlamıştır.