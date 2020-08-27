Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak!

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur hakkında pek çok hayran yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunu sormaya başladı. Covid-19 sürecinde sadece 26 bölüm çekimi yapılan dizinin 4. Sezonu ile ekranlara veda edileceği düşünülüyor.

Reyting rekorları kırsa da silahlı ve abartılı sahneleri ile sıklıkla eleştirilen Çukur dizisi ülke genelinde milyonlarca gencin hayranı olmuştur. Giyilen kıyafetler ve kullanılan semboller ülke genelinde önemli ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kadar sevilen bir dizinin final sezonunun çekimlerinin başlama tarihi ve yayın tarihi pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Alınan son bilgilere göre yeni sezon senaryosu oyuncular ile paylaşıldı denildi. oyuncuların repliklerine çalışmaları sonrasında çekimlerin başlayacağı bilgileri verilirken normalde farklı izlenen yöntem pek çok kişiyi şaşırttı. Bilindiği üzere replikler ve senaryo basına sızmaması için çekimden önce verilir, oyuncular repliklerine çalışır ve hemen akabinde çekimler yapılırdı. Bu sefer Çukur ekibine çekimlere başlamadan çok önceden replikler ve senaryolar dağıtıldı.

Bu nedenle oyuncular rollerine çok daha iyi çalışarak daha iyi hazırlanabilecek. Setlere girişlere sağlık kontrolleri yapılacağı da belirtilirken ateş ölçümlerinin set girişinde tüm ekibe yapılacağı belirtildi.

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

2020 – 2021 sezonunun hazırlıklılarının tamamlanması sonrasında oyuncuların yeni sezona hazır oldukları belirtildi. Alınan son bilgilere göre çekimlere başlamadan önce 4 – 5 Ağustos tarihleri arasında okuma provası yapılacağı ve 16 Temmuz itibari ile de çekimlere başlanacağı belirtildi.

3. sezonda 26 bölüm çeken ve 8 bölüm eksik bırakılan dizide bu sezon toplamda 30 bölüm çekilmesi planlanıyor. Herhangi bir problem çıkmadığı takdirde 2021 Ramazan Bayramı başlangıcı ile Çukur 4. Sezonu son bölümü ile ekranlara veda edecek. Ayrıca dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım Çukur’un başlangıcının 7 Eylül 2020 olması için çalıştıklarını belirtti.