İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...

Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!

Müge Anlı'nın tahtı çalınacak mı? Müge Anlı'nın koltuğunu devralması beklenen isim kim? Detaylar haberimizde.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:35
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Takip Et:

Yıllardır Atv televizyonundan tanıdığımız ve yıllardır sabah kuşağının vazgeçilmezi olan programları sunan başarılı sunucu Müge Anlı’nın artık yeni bir rakibi var. Ülkemizde çoğu insan tarafından tanınan ve çok fazla cinayet kayıp vb. olay çözerek ününe ün katan Müge Anlı için yıllar boyunca çok fazla sabah kuşağı programında çok fazla rakip program yapılmıştır.


Habertürk televizyonu ise Müge Anlı’nın koltuğunu devralması için yeni bir isim getirdi. Gerek yaşlı gerek genç gerek ise yetişkin bireyler tarafından tanınan Müge Anlı’nın bu kez koltuğundan olması beklenen olaylar arasında yerini aldı.

Her gün düzenli olarak girilen yüksek reyting mücadelesinde tahtının sallanması kolay olmayan Müge Anlı’nın karşısında Didem Arslan’ın nasıl bir politika izleyeceği ve neler yapacağı merak edilen konular arasında yerini almış durumda.



Son Güncelleme: 08.08.2020 18:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarının Dünyası filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Yarının Dünyası filmi konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef Türkiye 2020 ana kadroya 5. isim seçiliyor
MasterChef Türkiye 2020 ana kadroya 5. isim seçiliyor
Kanlı Elmas filmi bu akşam televizyonda olacak
Kanlı Elmas filmi bu akşam televizyonda olacak
Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hintli aktör Aamir Khan Türkiye'ye gelecek
Hintli aktör Aamir Khan Türkiye'ye gelecek
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Diriliş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Erkenci Kuş Neden Yayınlanmıyor? Erkenci Kuş Bitti mi? Sezon Finali mi Yaptı? Ne Zaman Yayınlanacak?
Friends dizisi yeni bölüm için anlaşma sağlandı! Friends dizisi ne zaman başlayacak?
Düdüklü tencere neden patlar? Düdüklü tencere güvenli olarak nasıl kullanılır?
80 TL elektrik faturası yardımı desteği şartları ve başvuru detayları
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları
7300 nitelik kodu nediR? Personel alımı 7300 nitelik kodu özel şart anlamı
Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlıyor?
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.