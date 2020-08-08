Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!

Yıllardır Atv televizyonundan tanıdığımız ve yıllardır sabah kuşağının vazgeçilmezi olan programları sunan başarılı sunucu Müge Anlı’nın artık yeni bir rakibi var. Ülkemizde çoğu insan tarafından tanınan ve çok fazla cinayet kayıp vb. olay çözerek ününe ün katan Müge Anlı için yıllar boyunca çok fazla sabah kuşağı programında çok fazla rakip program yapılmıştır.

Habertürk televizyonu ise Müge Anlı’nın koltuğunu devralması için yeni bir isim getirdi. Gerek yaşlı gerek genç gerek ise yetişkin bireyler tarafından tanınan Müge Anlı’nın bu kez koltuğundan olması beklenen olaylar arasında yerini aldı.

Her gün düzenli olarak girilen yüksek reyting mücadelesinde tahtının sallanması kolay olmayan Müge Anlı’nın karşısında Didem Arslan’ın nasıl bir politika izleyeceği ve neler yapacağı merak edilen konular arasında yerini almış durumda.