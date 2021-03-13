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Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 4. sezon ile seyirciyi şaşırtan ve farklı bir biçimde karşımıza çıkan Çukur, final yapmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi ekranlara veda edecek. Tüm detaylar haberimizde.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:26
Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!
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Ekranların sevilen dizisi Çukur’un final bölümü ile ilgili daha önce belirli bir tarih verilmişti. Fakat bu konu ile ilgili değişik düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Çukur’da Afganistan’a gittiğini sanan Yamaç Koçovalı,sürgün zamanlarından sonra geri döndü ve mahallelinin yanında oldu. Dizide iki yıl geriye gidilmesi ile yeni sahneler de dikkat çekti. Dizinin final bölümünün 125. bölüm olacağı bilinmekteydi. Fakat dizide farklı sahnelerin olması ile izleyiciler bu konu hakkında şüpheye düştü.

Çukur final bölümü ne zaman?

4 sezon boyunca izleyici ile buluşan dizi, bu sezon final yapmayı planlıyordu. Dizi oyuncuları sosyal medyada 125. bölümde final olacağını söylemişlerdi. Fakat şimdi final bölümünün,daha ileri ki zamanlarda olacağı konuşulmaya başlandı. 4. sezonda final yapacak olan Çukur’un Mayısıs ayının 2.haftasında final yapması bekleniyor. 

Çukur neden değişti?

İlk sezonlardaki Çukur ile 4.sezondaki Çukur arasında fark bulunmaktadır. Diziyi severek takip edenler 4.sezonda çok farklı bir Çukur ile karşı karşıya kaldı. Yamaç Koçovalı sürgünden sonra Çukur’a tekrar döndü ve mahalleliyi yalnız bırakmadı. Bunun nedeni de Çukur’da 2 sene zaman değişmesi oldu. 

Çukur oyuncuları

-Perihan Savaş

-Aras Bulut İynemli

-Rıza Kocaoğlu

-Erkan kolçak Köstendil

-Necip Memili

-Öner Erkan

-Barış Arduç

-Nejat İşler

-İrem Sak

-Mustafa Avkıran

-Damla Sönmez

-Kubilay Aka

-Hazal Subaşı

-Cihangir Ceyhan

-Hare Sürel

-Burak Dakak

-İrem Altuğ

-Salih Kalyon

-Mustafa Kırantepe 

-Boncuk Yılmaz 

-Uğur Yıldıran

-Cem Uslu

-Ece Yaşar

-Onur Yar 



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:26
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ÇukurFinal
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