Show TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi 08.15’te Hayat Güzeldir yayınlanıyor. 13.00’te yeni dizi Alev Alev’in tekrar bölümü ekranlarda yerini alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak.
Show TV 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)
08:00 ARTHUR VE MİNİMOYLAR
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 ARIZA (TEKRAR)
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 NASİPSE OLUR
22:00 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN
00:15 NASİPSE OLUR
02:15 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN
04:00 GÜLÜMSE YETER
Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN