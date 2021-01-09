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Show TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

9 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 09-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi 08.15’te Hayat Güzeldir yayınlanıyor. 13.00’te yeni dizi Alev Alev’in tekrar bölümü ekranlarda yerini alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak.

Show TV 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)

08:00 ARTHUR VE MİNİMOYLAR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 ARIZA (TEKRAR)

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 NASİPSE OLUR

22:00 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

00:15 NASİPSE OLUR

02:15 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

04:00 GÜLÜMSE YETER

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:01
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