Show TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Çocuktan Al Haberi yer alıyor. 18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haberden sonra 20.00’da Çukur izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Show TV Pazartesi yayın akışı
06:00 Çocuktan Al Haberi
07.30 Yeni Gelin
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 Çukur
00.15 ARIZA
03.15 Alev Alev
05:15 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
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