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Show TV canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

08 Ocak 2021 Cuma 00:02
Show TV canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Yeni Gelin ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Yeni Gelin, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

00:15 YABANCI

02:00 YABANCI

04:00 ARIZA

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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