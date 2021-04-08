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Show TV canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 08.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:07
Show TV canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 5 Nisan Pazartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 8 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur

00.15 Gölde Dehşet

02.15 Alev Alev

04.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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