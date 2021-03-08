Show TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

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