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Show TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 8 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:01
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