İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Show TV canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gün geçmiyor ki Show TV canlı yayın akışı Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 08.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 21:04
Show TV canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 8 Haziran 2021 Salı Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Düğün Salonu

22:15 Romantik Komedi 2

00:15 Düğün Salonu

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 8 Haziran 2021 Salı Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 8 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Düğün Salonu ardından ise Romantik Komedi 2 filmi yayınlanıyor. 8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2021
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakterine Onur Şan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ne? Neden sürekli temizlik yapıyor? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tedavisi nasıldır?
Bugün hangi maçlar var? 8 Haziran 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Ömer Dönmez kimdir? Oyuncu Ömer Dönmez hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız’ı kim canlandırıyor? Rabia Kaya'nın biyografisi
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
8 Haziran 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 8 Haziran 2021 Salı Koronavirüs sonuçları
Baraj dizi oyuncusu Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız hakkında bilgiler
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç satın alan kuaförler
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.