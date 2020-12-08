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Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

8 Aralık 2020 Perşembe Show TV canlı yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve diğer programlar araştırılmaya başlandı. İşte Show TV güncel yayın akışı.

08 Aralık 2020 Salı 17:51
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak karşılayacak. 11.30’da Yeni Gelin dizisi, 15.15’te ise ‘Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme’ heyecanla takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkanlardan Alev Alev 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Alev Alev, Show TV dizi yayın akışı içerisine henüz dahil olmasına rağmen reytinglerde üst sıralarda yer almayı başararak öne çıkıyor.

Show TV 8 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

02:45 RAMO

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

00:15 RAMO

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:51
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Show TvShow Tv Yayın Akışı
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