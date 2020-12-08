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Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

8 Aralık 2020 Pazartesi Show TV canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar merak ediliyor.

08 Aralık 2020 Salı 17:54
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 08.00’de Kendine İyi Bak yer alıyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programıyla izleyicilere sağlıklı bir yaşam ile ilgili önemli bilgiler veriliyor. 18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haber sona erdikten sonra haftanın en fazla izlenen dizilerinden Çukur 20.00’de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV 8 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

02:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

00:15 ARIZA

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:54
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